俳優の広末涼子（45）が4日、自身のインスタグラムを更新。ものまね芸人の沙羅との2ショットが話題を集めている。【写真】似てる…!？沙羅の“自身”の顔マネに爆笑する広末涼子広末は「モノマネしてくださいました」と書き出し、真っ赤なドレス姿の自身と沙羅との2ショットをアップ。「久しぶりにお会いできて、嬉しかったです。沙羅さん、ありがとう」とつづり、沙羅の顔マネに爆笑する様子も公開した。この投稿には「こ