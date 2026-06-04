女優・新木優子（３２）が自身のＳＮＳに「今日の服」を投稿したところ、１１頭身と思われる姿に驚きの声が続々と寄せられている。「＃ｏｏｔｄ」（本日のコーデ）と記し、ふんわりトップスにブラックデニムの私服姿を投稿。実際に写真を計測すると、１０頭身、角度によっては１１頭身の仰天のスタイルだった。公式サイトによると身長は１６５ｃｍ。新木は２０２１年にベストジーニストを受賞している。フォロワーからは「足