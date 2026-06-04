4日午後、中道改革連合の小川淳也代表が記者団の取材に応じ、高市陣営のネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑をめぐるこの日の予算委員会での高市早苗総理の答弁を批判した。【映像】 「極めて稚拙」「幼稚」高市総理批判の瞬間（実際の様子）この日午前の衆院予算委員会では、中道の伊佐議員が、文春オンラインが報じた秘書と動画作成者の会話とされる音声データについて秘書の音声で間違いないか質問。高市総理は「（文春オンライ