女優の米倉涼子（50）が4日、東京・六本木ヒルズで映画「Michael／マイケル」（12日公開、アントワーン・フークア監督）ジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登場した。この日は胸元がちらりと見える黒いジャケットに身を包み、上品なたたずまいで登場。黒のワンボックスカーから姿を見せると、会場はどよめきと歓声に包まれた。招待客からの歓声に笑顔で応えながら、写真撮影に応じていた。同作は、2009年に急死した「キ