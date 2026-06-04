アーティストのちゃんみなが４日、都内で映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開）のジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登場した。ちゃんみなは銀色のゴージャスなドレス姿で車から登場。集まった観客に笑顔で手を振り、サインに応じていた。司会からは「（マイケルとちゃんみなの）２人には共通点があります。それはピーターパンが大好きということです」と紹介されていた。ステージに登壇すると観客から