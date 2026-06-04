岐阜県の隣、富山県にある「富山きときと空港」。この空港の新たな愛称を「高山」や「寿司」にする案が浮上しています。 ■赤字から脱却へ…将来は『高山・寿司空港』に？ 富山の方言で「新鮮」などを意味する「きときと」が盛り込まれた『富山きときと空港』。10年以上この愛称が続いていますが、長年赤字が続く富山空港の再起をかけた策として、高山・寿司の2つのキーワードを盛り込む案が検討されてい