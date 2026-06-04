ダンサーで俳優の関口メンディー（35）が4日、東京・六本木ヒルズで映画「Michael／マイケル」（12日公開、アントワーン・フークア監督）ジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登場した。この日はマイケル・ジャクソンさん風の髪形に、裸ジャケットのワイルドなスタイルで登場。ステージ上では大歓声を浴びながら、ムーンウォークを披露し、会場を大いに沸かせた。同作は、2009年に急死した「キング・オブ・ポップ」こと米