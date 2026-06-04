6月4日、朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）で“初鳴き”したTBSの新人アナウンサーが話題になっている。TBSは5月29日、2026年に入社したバーンズ恵麻アナと多田成美アナ、藤岡源アナが同番組に加入することを明らかにしていた。多田アナが月曜、藤岡アナが水曜、そしてバーンズアナが木曜を担当することになり、4日、バーンズアナは晴れてアナウンサーデビューとなった。出演発表の際、バーンズアナは《初の生放送に今から