歌手で俳優の小林旭（８７）が４日、東京・浅草公会堂で「小林旭コンサート永久不滅のマイトガイ」を行った。今年、日活デビュー７０周年を迎え、３月から「ＡＫＩＲＡＨＩＧＨＴＹ‐ＥＩＧＨＴ」と題したイベントを開催している小林。今年の１１月３日に米寿を迎えることから、全国８８か所でコンサートやトークイベントなどを行っている。小林は「小さいころからおばあちゃんに『米寿というのは、けじめとして大事なんだ