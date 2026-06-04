ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）が３日（日本時間４日）、本拠地で行われたガーディアンズも出場せず、２試合連続で欠場。チームも４―５で敗れて２連敗となり、主砲の動向が注目を集めている。地元紙「ニューヨークポスト」（電子版）によると、右肩と肋骨の上部に違和感を訴えていたジャッジは初期検査で右の肋骨に骨挫傷が見つかった。ブーン監督はこの日、専門医の診察結果とチームの見立てが一致したものの