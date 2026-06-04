◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝４日、栗東トレセン大阪杯３着のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は、美浦から駆け付けた戸崎圭太騎手を背にＣＷコースで３頭併せ。シェーネエルデ、ラルヴァンダード（ともに３歳未勝利）を追走した。余裕のある雰囲気で前を追い、ラストはスムーズに加速。馬なりながら豪快な身のこなしを見せ、シェー