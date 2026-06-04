◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―楽天（４日・横浜）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２８）が４日、４１日ぶりに１軍へ復帰した。４月２４日の巨人戦（横浜）の３回、内野安打で一塁まで走った際に右太もも裏肉離れを発症し、途中交代。同２５日、出場選手登録を抹消され、ファームでリハビリに励んでいた。この日の横浜スタジアムでの試合前には、守備練習や打撃練習で快活に汗を流した。チームは借金６の４位と本領発