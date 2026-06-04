◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）巨人は４日、オリックス戦のスタメンを発表した。小林誠司捕手が「８番・捕手」で今季初のスタメン出場を果たす。田中将大投手が日米通算２００勝を達成した昨年９月３０日の中日戦（東京ドーム）のバッテリーが実現する。フリアン・ティマ外野手が４試合ぶりに先発出場。プロ初ヒットに期待がかかる。以下、両軍のスタメン。【巨人】１（遊）泉口２（