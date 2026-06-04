サッカーの元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏（45）が、2026年6月3日にユーチューブを更新し、元日本代表MF守田英正（31）が、北中米ワールドカップ（W杯）代表メンバーに入らなかったことについて「日本にとっていいことではない」との見解を示した。「守田選手は正直メンバーに入っていないといけなかった」日本サッカー協会は5月15日、W杯北中米大会の日本代表メンバー26人を発表した。主力のMF遠藤航（33）、MF久保建英（25）