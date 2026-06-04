◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（４日・マツダスタジアム）広島が３カードぶりの勝ち越しへ、野手は２戦連続同じラインアップとなった。先発は森翔平投手。ここまで３登板で防御率１・５９。今季初白星を目指す。広島のスタメンは以下１（右）名原２（二）菊池３（三）小園４（一）坂倉５（左）ファビアン６（捕）持丸７（中）平川８（遊）矢野９（投）森