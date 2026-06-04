女優の相武紗季(40)が4日、自身のインスタグラムを更新。雑誌の撮影中のオフショットを公開した。 【写真】いつまでも若々しくてスタイルも美しいです 「STORY7月号 発売中」と投稿し、デニムにノースリーブのジャケットを合わせた衣装や、眼鏡をかけて黒のパンツに半袖の白のトップス姿などスタイリッシュな写真を添えた。 相武は1985年6月20日生まれ、兵庫県出身。2002年に芸能界入り。03年にフジテレビ系