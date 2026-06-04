U-16日本代表MF梶山蓮翔が反撃の1点を突き刺したU-16日本代表は6月3日、「U-16インターナショナルドリームカップ2026 JAPAN」の第一戦でU-16コートジボワール代表と対戦し、3-2の勝利を収めた。この試合で同点ゴールを決めた10番の一撃が「父親の面影ある！」と反響を呼んでいる。FC東京で10番を背負った梶山陽平氏を父に持つMF梶山蓮翔は、中学年代からFC東京の下部組織に在籍し、現在はU-18に所属する。代表でもU-15、U-16と