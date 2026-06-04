韓国の電線業界が欧米など世界市場で相次いで大型受注を獲得しており、人工知能（AI）と再生可能エネルギー時代の核心インフラ企業として浮上している。大韓電線は4日、世界的インフラ会社のバルフォア・ビーティが進めている英スコットランド地域の電力網構築プロジェクトに650億ウォン（約67億8347万円）規模の超高圧ケーブルシステムを供給すると明らかにした。スコットランド北部地域で電力需要が増加している中、気象悪化など