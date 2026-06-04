砂漠の真ん中に積み上げられた巨大なスピーカーから爆音のテクノミュージックが流れ、その振動に思わず体が震える。そんな衝撃的な場面から幕を開ける『シラート』は、観る者の体の奥深くを刺激する、新感覚の映画だ。失踪した娘を探しに、息子を連れ、砂漠でのレイブパーティーにやってきた父は、音楽を求めて各地を旅する奇妙な一団と出会う。多言語を話す彼らは、パーティーを取り締まる軍隊の目を盗み、改造車で荒野を駆け回