国会では先ほど、衆議院の予算委員会で今年度の補正予算案が可決しました。衆議院の予算委員会ではきょう、中東情勢の長期化に備えた3兆1000億円規模の補正予算案が審議されました。中道改革連合は「具体的にやるべき政策が明らかにされないまま、予備費だけが積まれている」などとして組み替え動議を提出しましたが、否決されました。補正予算案は先ほど採決が行われ、与党のほか、国民民主党やチームみらいなどの賛成多数で可決