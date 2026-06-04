北中米ワールドカップに臨む日本代表は日本時間4日、MF鎌田大地選手が合流し、メキシコのモンテレイにて全体練習を行いました。日本代表は前日にメキシコのモンテレイに入り、この日は当初予定していた練習場所が雨の影響もあり芝生の環境が悪かったため、別の練習場所に変更になりました。キャプテンの遠藤航選手は足の違和感が残っているため別メニュー。コンディションを整えるため会場に姿を現しませんでした。全体練習は気温3