5日の楽天戦（甲子園）で阪神・高橋遥人投手（30）がホームで今季初先発する。8試合に登板し、6勝無敗4完封と快投を続ける左腕だが、甲子園では初登板。東京ドーム、バンテリン、神宮で各2試合、マツダとZOZOマリン1試合を経て、満を持して甲子園のマウンドに立つ。「練習から試合までの時間が長いか短いかだけの違い。特に変わりはないけど、応援を力にして試合を作れるように頑張りたい。気持ちもいつも引き締まってます」