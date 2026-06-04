去年の自民党総裁選などで、高市総理の陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題で、中道改革連合は、高市総理の対応や答弁次第で、高市総理の公設秘書の国会への参考人招致を求めていく考えを示しました。この問題をめぐって、公設秘書と動画作成者のやり取りとされる音声を公開した文春オンラインについて、きょう行われた衆議院の予算委員会で、高市総理は「これまでもこちらの言い分は関係なく、面識のな