記者会見で謝罪する佐賀県警の福田英之本部長＝4日午後、佐賀県警本部佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の元職員によるDNA型不正鑑定を受け、警察庁などは4日、内部調査が不十分だったなどとして福田英之本部長を警察庁長官による業務指導としたほか、県警幹部3人を本部長による業務指導や口頭厳重注意とした。福田氏は記者会見し「科学捜査の信頼を損なうもので、県民の皆さまにおわび申し上げる」と謝罪した。警察庁などによ