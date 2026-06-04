サントリーの「ザ・プレミアム・モルツ」サントリーとサッポロビールは4日、10月の酒税改正に伴い、出荷価格を改定すると発表した。税率が下がるビールは値下げし、税率の上がる発泡酒などは値上げする。両社とも10月1日から実施する。サントリーによると、ビール「ザ・プレミアム・モルツ」の350ミリリットル缶の店頭想定価格が現行の279円から270円になる。第三のビール「ジョッキ生」などは値上げする。サッポロは、ビー