公演チケットの販売枚数がギネス記録に認定されるなど、世界から熱い注目を浴びているピアニスト・角野隼斗さん（30）。今回は、日常生活から失敗体験まで自らの“素の姿”を角野さんが明かした。【画像】失敗体験もありのままに語った角野隼斗さん◆◆◆初めての「緊張」の記憶ヨーロッパでは3日おきに次の都市へ移動し、昼は練習場所を探し夜はコンサートという毎日。あまりに忙しいので精神的に健康な状態で過ごすにはどう