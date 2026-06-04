ヤクルトの山田哲人内野手（33）が4日、ファーム・リーグのオイシックス戦に「2番・三塁」で先発出場。初回の第1打席で実戦復帰3戦目で初安打となる左前打を放った。「左内腹斜筋肉離れ」から復帰し、この日は守備機会こそなかったものの初めて守備に就いた。池山監督は「ようやくね。ちょっとずつ、あとはゲーム勘と速さの対応というところになってくる。まずは、そういう段階に、ようやく来てくれた」と話した。