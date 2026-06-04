ごみ収集業の許可を取り消さないよう市に働きかけた見返りに業者から現金１００万円を受け取ったとして、愛媛県警は４日、同県大洲市議の村上常雄容疑者（６７）をあっせん収賄容疑で逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。発表によると、村上容疑者は昨年９月２２日頃、業者の実質経営者から依頼され同２４日頃、市職員に許可を取り消さないよう働きかけ、見返りに現金１００万円の賄賂を受け取った疑い。この業者は家