「競泳・日本選手権」（４日、東京アクアティクスセンター）女子１００メートルバタフライ決勝で平井瑞希（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５７秒６０で優勝した。池江璃花子（横浜ゴム／ルネサンス）は５８秒１１で２位だった。