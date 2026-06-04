北朝鮮メディアは、金正恩（キム・ジョンウン）総書記が3日に新たに稼働した核物質生産工場を視察したと報じました。北朝鮮の労働新聞は4日、ウランの濃縮に必要な遠心分離機とみられる装置が並ぶ画像を公開し、金総書記が3日に新たに稼働した核物質生産工場を視察したと報じました。金総書記は、この5年間で兵器級の核物質の生産能力が「従来の2倍を超える水準に達した」と評価し、この日に開かれた重要会議で核戦力を飛躍的に強