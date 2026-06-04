犬の『ストレススマイル』とは？ ストレススマイルというのは、犬が緊張しているときに、口が開いて口角が上がったように見えたり、どこかヘラッとした表情になったりする状態を指して使われることがあります。見た目だけだと笑っているように見えますが、人のように「楽しくて笑っている」という意味とは限りません。 実際には、「落ち着きたい」「それ以上はやめてほしい」「この場を無難にやり過ごしたい」といった気