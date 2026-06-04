1984年にバルセロナで創業したインターナショナル・ファッションカンパニー・Desigual（デシグアル）は、アルゼンチンのアーティスト・Nicki Nicole（ニッキー・ニコール）を起用した新キャンペーン「LUCKY NICKI」を発表した。このキャンペーンでは、アルゼンチン・ブエノスアイレスで過ごす彼女の何気ない一日を舞台に、予期せぬトラブルや遅延、シュールな出来事の数々が、日常を予測不能な冒険へと変えていく。Desigualらしい