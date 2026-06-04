TOMOOの新曲「大人になったら」が、7月31日公開の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』の主題歌に決定した。 （関連：【映像あり】TOMOO、新曲「大人になったら」を使用7月31日公開『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』予告映像） 『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』は、『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目