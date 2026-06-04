詩人・茨木のり子の生誕100年を記念し、自選作品集『茨木のり子集 言の葉 全3冊』（筑摩書房）の2026年限定〈美麗箱＆ポストカード4種類付き〉セットが登場。 【写真】『茨木のり子集 言の葉 全3冊』2026年限定セット 『茨木のり子集 言の葉』は、2002年に刊行され2010年に文庫化された、茨木の半世紀にわたる詩人としての歩みを年代順にならべた詩とエッセイでたどる自選作品集。単行本未収録のエッセイやラジオドラ