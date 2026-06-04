土田世紀による青春演歌漫画『俺節』のリマスター版が、双葉社より刊行される。第一巻・第二巻は6月5日、第三巻・最終第四巻は7月24日に、それぞれ同時発売される。 【写真】『俺節』リマスター版書影 本作は、1991年から『ビックコミックスピリッツ』にて掲載された作品。Travis Japanの松田元太を主演に迎え、2026年6月から再舞台化される。 演歌歌手を夢見て、遠く津軽から単身上京することを決意した海鹿