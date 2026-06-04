PLAVEが、初のワールドツアー『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]』を開催する。 （関連：PLAVE、初日本単独ライブで示した進化と“リアルさ”未来を語り続ける先にあるもの――無二である理由を観た） 今回発表されたワールドツアーは、韓国 仁川公演（9月12日、13日）を皮切りに、日本 神奈川公演（9月26日、27日）、高雄（10月3日）、バンコク（10月10日）、シンガポール