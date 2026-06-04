農家が大切に育てた“赤い宝石”・・・今シーズン初のさくらんぼの盗難被害です。 【画像】盗難被害にあった畑 山形県天童市のさくらんぼ畑で、収穫を控えた「佐藤錦」およそ１５キロ１０万円相当が盗まれる被害がありました。さくらんぼの実は、木から軸ごともぎ取られていたということです。 また、畑の持ち主は普段見かけない人物が畑にいるのを目撃していました。 さくらんぼの盗難被害があったのは、天童市長岡にあ