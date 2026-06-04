北中米W杯を前に、「史上最強」とも称される森保ジャパンへの期待は非常に高い。ただ、不安がないわけではない。攻撃の中心を担ってきたエースの三笘薫は、怪我で同じく主力の南野拓実と共にメンバー外となった。懸念点も抱えるなか、韓国メディア『スポーツ京郷』は「北中米W杯に参加するアジア勢の中で、最も期待を集めるチームを挙げるとすれば、断然日本だ。着実な成長を経て、名実ともにアジア最強の座に上り詰めた」と称