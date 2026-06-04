5月1日から公開されている映画『プラダを着た悪魔2』が絶好調だ。日本国内では公開から約半月で興行収入30億円を突破。公開から1週間で、早くも前作の最終興行収入（約17億円）を超えたのだという。近年のヒット作『トップガン マーヴェリック』を上回る勢いとも報じられ注目を集めている『プラダ2』が、現代に刺さった理由は？（フリーライター鎌田和歌）20年ぶりの「プラダ」なぜ今大反響を呼ぶのか2006年に公開された『プラ