現地６月３日、北中米ワールドカップの初戦で日本代表と対戦するオランダ代表が国際親善試合でアルジェリア代表とホームで対戦した。前半から多くのチャンスを作ったオランダ。しかし決定機をものにできずにいると、86分にハジ・ムサに狙い澄ました一撃を突き刺されて決勝ゴールを献上。０−１で敗れた。この結果に、日本やオランダとW杯グループステージで同組のスウェーデンのメディアも注目している。『NYHETER24』は、「