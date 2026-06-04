経験豊富な長友の言葉はチームメイトにも響いているだろう(C)産経新聞社2026年北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（ダラス）まで10日あまり。31日のアイスランド戦（東京・国立）で国内での第1次合宿を打ち上げた日本代表は2日から事前合宿地・モンテレイ入り。3日から本格的なトレーニングを開始した。【動画】小川航基が完璧なヘッドで決勝点！菅原由勢のピンポイントクロスに合わせたアイスランド戦のゴールを見る