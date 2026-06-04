IRいしかわ鉄道の2025年度の利用者数が過去最多の1895万人に上ったことが石川県のまとめで分かりました。IRいしかわ鉄道は、旧JR北陸線の経営を引き継ぎ2015年に開業し、2024年3月の北陸新幹線敦賀延伸に伴い全線で開業しました。開業12年目となった2025年度の利用者数は過去最多だった前の年度からさらに3.2%増えて1895万人余りとなり、1日あたりの利用者数は5万1933人でした。石川県は2025年3月のダイヤ改正で22年ぶりとなる快速