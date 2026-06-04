石川県能美市にある「いしかわ動物園」に「コアラ」を誘致する案をめぐり、山野知事は「多額の費用を要する」として慎重な姿勢を示しました。能美市選出で自民党の善田善彦県議は4日開かれた県議会一般質問で、いしかわ動物園について「さらなるにぎわい創出には新たな目玉、起爆剤となる動物の導入による魅力アップが必要」、「石川県を訪問する目的となり加賀地域の誘客につながる」としてオーストラリアに生息する「コアラ」の