ダイヤモンドバックス戦で異彩を放った大谷(C)Getty Images一体どうやったら攻略でき、そして抑えられるのか。投打両面で異彩を放ち始めた大谷翔平（ドジャース）の勢いが止まらない。現地時間6月3日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に、大谷は「1番・指名打者兼投手」として先発登板。投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投。打っても4打数3安打（2四球）を記録し、7-0での勝利に貢献した。【