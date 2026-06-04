5月31日に石川県羽咋市で放鳥された国の特別天然記念物「トキ」について、環境省は4日、日ごとのGPSデータを市町村別に公表しました。羽咋市から20キロ以上離れた石川県かほく市や、県境を越えて富山県氷見市にも飛来していることが分かりました。環境省は4日からホームページ上でトキに装着した追跡機器から得られたGPSの位置情報を市町村別に公開しました。位置情報はその日の最後に取得された地点が記載され、機器の電圧の低下