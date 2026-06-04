女子プロレスラーでタレントのジャガー横田さんの夫で医師の木下博勝さんは6月4日、自身のInstagramを更新。家族3人ショットを公開しました。【写真】ジャガー横田＆イケメン息子＆木下博勝「素敵なfamilyですね」博勝さんは「おはヨネスケJJが美容室に行って来ました。少しスッキリして良い感じ、と僕は思ったのですが、ジャガーさんは気が付かない？笑」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目が、ジャガーさんと“JJ”こと息子の木