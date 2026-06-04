元宝塚歌劇団星組の娘役スターで歌手の有沙瞳が4日、東京・錦糸町のセキネ楽器店でデビュー後初の店頭キャンペーンを行った。【写真】「本当に歌手になったんだな」…有沙瞳の全身ショット有沙は、2012年、宝塚歌劇団に98期生として入団。娘役スターとして幅広い役を演じて人気を博し、2023年8月に退団。退団後は、初舞台となったミュージカル『CROSS ROAD〜悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ〜』をはじめ、舞台を中心に活躍