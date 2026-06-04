中国・北京で民主化運動の学生らを軍が武力鎮圧した「天安門事件」から4日で37年となることに関し、木原官房長官は、「自由」「基本的人権の尊重」「法の支配」を挙げ、「中国においても保障されることが大切だ」と述べた。木原長官は午後の会見で、天安門事件から37年を迎えたことについて問われ、「日本政府としては、自由・基本的人権の尊重・法の支配といった国際社会における普遍的価値、あるいは原則というものを非常に重要