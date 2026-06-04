IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（4月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOTは、鍵や家電にまつわる日常の“ひやり”を、スマートロックやスマートリモコンによって“ほっと”に変える新WEB−CM「うれしいおうちにスイッチ」と、ブランドサイト「ひやりほっと図鑑」を6月1日から公開した。また、20〜50代の共働き世帯の男女600名を対象に、「家事・家の操作に関する実態調査」（SwitchBot PR事務局調べ）を実施