6月21日より全国公開される映画『Michael／マイケル』。公開記念として特別グッズの発売が発表され、話題になっている。【写真】「絶対手に入れたい」日本上陸！マイケルのポップコーンハットマイケル・ジャクソンの人生を描いた映画本作は、「キング・オブ・ポップ」ことマイケル・ジャクソンの人生を描いた伝記映画。圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、時代や国境を超えて愛され続けるマイケルの軌跡が、数々